‘’Wonen met gevoel in een interieur dat op het lijf geschreven is’’.



Mijke Niks is een Interieurstyliste met een communicatie achtergrond. Met ruim tien jaar ervaring als account- en projectmanager bij creatieve reclame- communicatiebureaus en interieurstyling bij Artemis, heeft zij geleerd om de wensen van haar opdrachtgevers te vertalen in concrete resultaten, creatieve locaties, sferen en beelden. Dat doet ze door structuur aan te brengen in de behoeften van haar klanten qua gevoel en beleving.

Haar verfijnde gevoel voor kleuren, materialen en vormen in combinatie met haar kennis van de nieuwste woontrends, kunst en de juiste adresjes, transformeren ieder project in een intiem en functioneel eindresultaat. Interior Styling & Communicatie zijn haar passies.