Als eerste op de Nederlandse markt introduceerden wij sanitair van duurzaam hout in eigentijdse ontwerpen.

Van Wijk Dutch Design is een dochteronderneming van Van Wijk Houtindustrie, een oud Amsterdams familiebedrijf. Met dit bedrijf hebben wij al ruim 40 jaar ervaring in o.a. houtbewerking. De houten design wastafels worden vanuit een ambachtelijke benadering in de werkplaats te Amsterdam gelijmd en gefreesd met behulp van een geavanceerd machinepark en vakkundig personeel. Hierdoor is nagenoeg alles mogelijk en kunnen wij naast onze standaard wastafels ook van maatwerk voorzien. Wij testen alle wastafels zelf om te garanderen dat het product aan alle kwaliteit- en onderhoudsnormen voldoet. Het hout is behandeld met een natuurlijk samengestelde lak en is 100% waterafstotend en bestand tegen vuil.