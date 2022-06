Vilt aan Zee maakt handgemaakte lampen en wandbekleding van 100 % wol. De lampen geven prachtig zacht licht. Ze zijn in alle afmetingen te verkrijgen, dus ook heel groot. De wandpanelen zijn een kunstwerk, verlichting en een akoestisch element in een. We werken op een duurzame manier, zo streven we ernaar de gehele cyclus van schaap tot eindproduct in eigen hand te hebben. Van schaap tot designproduct!