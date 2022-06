NotOnlyWhite is een Nederlands design label, opgericht in 2010 door Marike Andeweg vanuit een passie. Ons doel is om onderscheidende en flexibele producten te bieden voor zowel de woon- als projectmarkt.

De collecties zijn ontworpen door de Nederlandse ontwerpster Marike Andeweg. In toevoeging op de ontwerpen van Marike, zijn in 2014 voor het eerst ontwerpen van de Nederlandse ontwerper Joost van der Vecht aan de collecties toegevoegd. Ook selecteert NotOnlyWhite producten van derden en neemt deze op in de collectie als deze een meerwaarde brengen.

NotOnlyWhite streeft ernaar een transparante organisatie te zijn. Dit wordt weerspiegeld in de manier waarop we communiceren; via onze website, social media of door het persoonlijk adviseren van onze klanten voor hun projecten.