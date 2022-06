MIYO Studio biedt een hoge kwaliteit van interieur ontwerp en interieur bouw aan in de Benelux. We proberen de slogan ‘’alles is mogelijk’’ na te streven met compleet op maat gemaakte pakketten voor elk project. Als aanvulling hierop, bieden wij ook standaard pakketten aan en een exclusief aanbod van interieur design merken.

Als een klantgericht bedrijf, realiseren wij de renovatie en het ontwerp van uw project en begeleiden wij u door het gehele proces van concept design, 3D-presentaties, verbouwingen, meubilair / apparatuur installaties en het onderhoud. Wij zij gespecialiseerd in de productie van hanggemaakte exclusieve meubels en interieurs en bieden wij onze klanten een selectie van de best mogelijke producten op de markt.Wij streven ernaar om het totale proces zo zorgeloos mogelijk te maken. Voel je vrij om MIYO Studio te bezoeken, gelegen in een van de innovatieve wijken van Amsterdam, het ‘Westerdok’, op loopafstand van het Centraal Station. Als showroom en officieel agent van NUUUN keukens, door Maciej Karpiak, combineren wij deze keukens met zijn algemene visie op een minimalistisch interieur. Ook vindt u bij ons een aantal andere merken van hoge kwaliteit en producten, zorgvuldig geselecteerd als toevoeging op uw interieur. Wij zijn officieel agent van NUUUN keukens, ZEROMUR onzichtbare deuren en OTY LIGHT. We zijn ook een GAGGENAU studio en dealers voor VOLA, QUOOKER, ABK, VICCARBE, MATTIAZZI, SOFTLINE, KERLITE, TREND, DURAVIT en paar meer. Vanwege de directe samenwerking met de eigenaar van NUUUN keukens, OFFICE FOR DESIGN, is MIYO Studio ook een indirecte agent voor CORIAN van de fabrikant DuPont. MIYO STUDIO bied haar klanten uniek ontworpen keukens. Onze exclusive en luxe keukens zijn niet alleen mooi maar ook zeer functioneel. Speciaal op maat gemaakte eigenschappen zorgen er voor dat iedere keuken voldoet aan de wens van de klant. MIYO STUDIO in Amsterdam is open voor iedereen en alle individuele wensen.