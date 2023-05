Gestucte wand- en vloerafwerkingen in rustgevende kleuren, materialen, vormen en structuren met een vleugje imperfectie.

Ons atelier is ontstaan vanuit vakmanschap en een passie voor innovatieve materialen en mooie dingen. We ontwikkelen tijdloze wand- en vloerafwerkingen die veelzijdig toegepast kunnen worden in alle denkbare ruimtes (vloeren, keukens, badkamers, trappen, woonkamers etc.). We bruisen van de ideeën en zijn continu op zoek naar nieuwe uitdagingen. Materialen die jouw huis onderscheidend maken en aansluiten op nieuwste trends op het gebied van interieur.

We hebben jarenlange ervaring in het toepassen en ontwikkelen van betonstuc producten, waardoor we durven te zeggen dat we – dankzij onze productkennis – voorloper zijn op dit gebied. Wij houden de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten, we testen nieuwe mogelijkheden, kiezen de beste materialen en ontwikkelen onze producten steeds verder door. Hierbij staat kwaliteit voorop.Onze stucadoors, ieder met een nauwkeurig èn artistiek oog, zijn dagelijks bezig met het creëren van die sfeer die past bij jouw wensen, we noemen ze ook wel ‘wall-designers’..;-) Een juiste mix van structuren, kleuren en materialen bepalen het eindresultaat.Ben je op zoek naar inspiratie? Wil je onze wand- en vloerafwerkingen graag in het echt zien? Of heb je een idee en zou je graag advies willen?We nodigen jou graag uit voor een bezoek aan ons atelie