Hoe kan ik mijn woonkamer groter laten lijken?

Wat voor bank past bij ons? Zullen we verhuizen of verbouwen? Het team van MOLITLI Interieurmakers denkt graag met u mee.

Wij gaan samen met u op zoek naar het interieur dat past bij uw levensstijl en karakter. Een bezoek aan een interieurvakbeurs, het maken van een moodboard, een kleuren- of verlichtingsplan, een interieuradvies of compleet ontwerp en installatie van uw badkamer, alles is mogelijk.

MOLITLI Interieurmakers geeft advies, ontwerp en (ver)bouwt.

In onze showroom vindt u originele accessoires en meubels, prachtige gordijnstoffen, stoere vloeren en wandafwerkingen.

We vertegenwoordigen grote namen als Hoffz Interieur, Keijser & Co, PTMD, Frezoli, Aura Peeperkorn, House Doctor, Castle Stones en JEE-O (sanitair).