Ontwerpplek, bureau voor interieurarchitectuur, wil iedere ruimte de juiste aandacht geven. Zo maken we van een huis een écht thuis. Van een kantoor een inspirerende werkplek. Van een event een ware beleving.

Ontwerpplek wil inspireren en we combineren dat met waar we goed in zijn: mooie plekken ontwerpen waar mensen nog prettiger wonen, werken en leven. We laten comfort en gebruiksgemak samenkomen voor een ultiem woon- en werkgenot. Daarbij staat altijd centraal: hoe maken we mensen nog gelukkiger?

Ontwerpplek is Hilde Peters-Wopereis en Marjolein van Dort. Oud-collega’s die als bevlogen interieurarchitecten elkaar versterken in het creatieve proces en ondernemerschap. Wij ontwerpen met enthousiasme en lef voor particulieren en bedrijven. Van interieurs voor woningen, kantoren, restaurants en retail tot beursstands en evenementen.

Het resultaat van onze samenwerking: een ontwerp dat honderd procent overeenkomt met de identiteit, functionaliteit en sfeerbeleving die een opdrachtgever zoekt. Neergezet in de stijl van Ontwerpplek: helder, krachtig, opvallend én onderscheidend.

Ontwerpplek heeft oa samengewerkt met Ahold, Ami Kappers, Bagels & Beans, BPD (Bouwfonds), Coffeemania, ERA Contour, Fagron, Havianas, Knijff merkenadviseurs, MKB Nederland, Pearson, Science Center Nemo en Ymere.

Bekijk onze ontwerpen op www.ontwerpplek.nl