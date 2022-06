Maria Haag architectuur is een onafhankelijk architectenbureau dat opereert binnen een netwerk van professionals en gespecialiseerde bedrijven: bouwkundigen, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, kostendeskundigen en bouwmanagers.

Door de inzet van dit netwerk kan flexibel ingespeeld worden op de specifieke eisen van elke opgave. Het programma, de context en de complexiteit van de opgave bepalen de samenstelling van het team. Zo kan daar waar nodig de juiste kennis en kracht worden ingezet voor het beste resultaat.

Maria Haag architectuur is opgericht door Maria Haag in 2009. Zij heeft een jarenlange ervaring bij gerenommeerde bureaus opgedaan met een groot aantal bijzondere projecten. Deze ervaring met complexe processen en uitdagende architectuur zet zij met plezier in om zo elk project tot een succes te maken.