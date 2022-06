CUBE architecten is een ambitieus en ondernemend bureau waar strategisch denken centraal staat. We willen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Ons werk bestaat uit interieurontwerpen en (collectief) particuliere woningen, maar ook herontwikkelingsopgaven, duurzaamheidsadviezen en speciale projecten in de openbare ruimte. We spelen in op actuele thema's en zijn altijd op zoek naar slimme mogelijkheden voor (her)ontwikkeling van gebouwen of (woon)concepten.

Wij geloven dat elk project is uniek en haar identiteit ontleent aan de vraagstelling in de opdracht. Een succesvol project benut alle mogelijkheden die het in zich heeft; ruimtelijk, conceptueel, programmatisch, financieel en functioneel. Wij ontwikkelen aan de basis een goed totaalconcept waarin gezamenlijke uitgangspunten worden vastgesteld.

Ontwerpen is een integrale strategie om slimmer en beter ruimte te creëren voor toekomstige gebruikers en initiatieven.