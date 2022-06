Wil je je professionele profiel bij homify optimaliseren en je projecten hoger in de zoekresultaten terecht laten komen? Bij homify help wijden we ons aan al je vragen rondom je professionele profiel en leggen we je stap voor stap uit hoe je jouw profiel optimaliseert – zoals bijvoorbeeld hoe je badges of widgets in je homepage plaatst en je daarmee je bekendheid vergroot. Deze en andere adviezen, tips en aanwijzingen vind je hier in homify help!