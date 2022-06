GTOP Trading is een gespecialiseerde leverancier in ecologische en duurzame tuin- en bouwmaterialen. Zo kunt u gebruik maken van onze expertise en specialisatie wanneer u voor een project ecologische en duurzame producten nodig heeft.

GTOP Trading wil u helpen in de keuze voor duurzame en ecologische tuin- en bouwmaterialen. Dankzij een breed assortiment, kan aan elke specifieke klantvraag voldaan worden. Dankzij de hoge duurzaamheidsklasse gaan de meeste van onze producten 15 tot 25 jaar mee. Zo kiest u met GTOP Trading voor producten met een prachtige uitstraling, die lang meegaan, maar waarbij u vooral denkt aan de toekomstige generaties.

Wij als GTOP Trading zijn meer dan een leverancier. We denken mee in het gehele proces. Dit betekent dat het mogelijk is dat per project een technische uitwerking wordt gemaakt. Deze uitwerking bevat onder andere een ontwerp, een montagebeschrijving en een overzicht van alle benodigde materialen. Zo gaan we voor het beste resultaat. We ondersteunen u en uw klant in ontwerp, engineering, montage en onderhoud.