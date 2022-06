Wij houden van design, van de combinatie van een prachtig ontwerp met een functionele toepassing. Het is ons vak om 100% aandacht te geven aan de details van de badkamer en het toilet. Geesa doet dit al sinds 1885. Het is onze hoofdactiviteit, het is onze passie.

Marktleider in Nederland in het professionele segment (installateurs en badkamerspeciaalzaken) en toonaangevend in export naar nog eens 65 landen. Deze positie hebben we bereikt door consequent op kwaliteit in te zetten. We zijn betrokken en verantwoordelijk in de omgeving waarin we opereren.

Niet alleen proberen we onze voetafdruk op de aarde te minimaliseren, maar ook dichterbij huis, proberen we een uitstekende werkgever te zijn. Met een loyale en servicegerichte houding naar onze partners en afnemers. Geesa ondersteunt daarom het Ronald Mc Donald Kinderfonds. Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie. Hier logeren gezinnen vlak bij het (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatiecentrum om dicht bij hun kind te zijn. In Ronald McDonald Huiskamers kunnen gezinnen even ontspannen tijdens de behandeling van het kind. Vrijwel alle Ronald McDonald huizen zijn door ons voorzien van Geesa accessoires.

Onze producten worden grotendeels gemaakt van zwaar verchroomd messing. Hierdoor is het product jarenlang bestand tegen corrosie. De materiaalkeuze en de nikkel- en chroomlaag van 12 micron maken een garantieperiode van 12 jaar mogelijk.

Zonder iets te verliezen van de functionaliteit, is design een belangrijke leidraad in alles wat wij doen. Design reikt verder dan functionaliteit, het is onze passie hier leidend in de internationale markt te zijn en te blijven. In de hele wereld hebben we ons verzekerd van ijzersterke partners. Bereikbaar voor élk advies en beschikbaar voor het oplossen van élke badkameruitdaging!