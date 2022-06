EdK architecten beschouwt iedere opgave als een uitdaging om de wensen van de opdrachtgever te verwezenlijken, passend bij de plek en het budget. Bij onze plannen gaan wij uit van een duurzame invulling: een gebouw dat ontwikkeld is vanuit een goed concept, zowel in functie en beeld als in bouwkosten, energieverbruik en onderhoud een lange periode goed kan doorstaan