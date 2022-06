BVO Vloeren wordt geleid door het gedreven echtpaar Bas en Priscilla van Oosterbos. Bas heeft als Meesterparketteur de hoogste graad van vakbekwaamheid in onze branche behaald. Kwaliteit leveren is daarmee geen doel, maar een logisch gevolg…

Gedetailleerd maatwerk

Een zorgvuldig en met smaak uitgezochte houten vloer is een beeldbepalend onderdeel van uw interieur en bekrachtigd de beoogde sfeer. Qua houtsoorten en bewerkingen zijn er talloze mogelijkheden. Hoewel de vloeren tijdloos zijn, kennen ze het gemak van nu. BVO Vloeren plaatst hun houten vloeren dan ook gegarandeerd probleemloos op moderne vloerverwarmings- en koelingssystemen. Naast houten vloeren heeft BVO Vloeren een uitgebreide collectie (oud)houten wandbekleding, vloer- en wandtegels van massief leder en houten en lederen trapbekleding.

Showroom

Bas en Priscilla ontvangen u graag in hun inspirerende en sfeervolle showroom. Deze is op afspraak te bezoeken. Zij passen zich hierbij aan uw agenda aan; afspraken zijn mogelijk tijdens kantooruren, ’s avonds of op zaterdagen. U bent van harte welkom!