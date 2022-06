MTD landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor de buitenruimte in de meest brede zin. Het bureau werkt aan ontwerpen voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied; op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende plannen. De opgaven betreffen stedenbouwkundige plannen, de inrichting van straten, pleinen en meer landschappelijke opgaven als parken, landgoederen, tuinen en infrastructurele projecten. Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren. Steeds vaker betreffen de opgaven echter ook innovatieve, complexe en strategische plannen, waarbinnen coalities worden gesmeed tussen meerdere opdrachtgevende partijen. MTD is een bureau met geschiedenis. Omstreeks 1954 vestigde Pieter Buys zich als landschapsarchitect in ‘s-Hertogenbosch. In de eerste jaren samenwerkend met ondermeer Hans Warnau en Bob van der Vliet binnen Buys & Van der Vliet. In 1998 is het bureau onder de naam MTD landschapsarchitecten voortgezet door Frank Meijer, Han Thijssen en Ruud Dubbeld. Het bureau is zich bewust van haar erfgoed.