Bij het kiezen van een vloer ga je niet over één nacht ijs. Je kijkt, vergelijkt en zoekt de stijl die precies bij jou en je woning past. Impermo is daarbij de gedroomde partner.

Na bijna 100 jaar tegeltraditie is Impermo uitgegroeid tot de referentie op vlak van tegels, natuursteen en parket. Dat mag geen verrassing zijn, want de zaak garandeert haar klanten al van bij de start de beste kwaliteit aan de beste prijs.

Impermo wil zijn klanten materialen adviseren die aansluiten bij hun budget, hun woonstijl en hun verwachtingen naar kwaliteit en onderhoud. Klantgerichte service van aankoop, over plaatsing tot onderhoud dragen ze hoog in het vaandel. In de 4 vestigingen, vind je een ruim assortiment gepresenteerd in inspiratievolle sfeerboxen om de klanten te helpen een goede keuze te maken. Opvallend in het Impermo-gamma is Tilestone, een exclusieve lijn van zeer kwalitatieve designtegels, waaronder zowel vloer- en wandtegels als mozaïek. Dankzij hun hoogstaande kwaliteit en strakke design kunnen de tegels in elke ruimte in elk huis gebruikt worden.

Dankzij de ruime voorraad kan je je droomvloer ook meteen mee naar huis nemen of kan je hem gratis en snel laten leveren.

Kortom, bij Impermo doen ze er alles voor om hun klanten elke dag blij te maken met hun keuze.

Impermo heeft momenteel 4 vestigingen te Sint-truiden, Wetteren, Antwerpen, Oostende en Geel. het volledige assortiment is online beschikbaar en sinds kort is ook de webshop actief.