Een bevlogen interieurarchitect en verteller. Dat is, kort gezegd, Michiel de Zeeuw. Als interieurarchitect ontwerpt hij gepassioneerd eigenzinnige en sfeervolle interieurs, perfect afgestemd op de gebruiker. Ook deelt hij graag zijn kennis en ervaringen. Daardoor is hij vaste interieur expert bij RTL Woonmagazine en schrijft hij een eigen column op huishoudbeurs.nl. Michiel geeft daarnaast met veel plezier workshops en presentaties tijdens diverse (woon) evenementen.

“Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in hoe een ruimte aanvoelt en er uit ziet. Wat geeft een ruimte sfeer? Wat bepaalt het karakter? Maar ook: klopt de vorm en indeling bij de functie? Het zoeken naar de juiste balans tussen die aspecten, vind ik geweldig. Het interieur moet weerspiegelen wie je bent, wat je hebt meegemaakt en bereikt in je leven. Dat is mijn missie als interieurarchitect. En ik neem je graag mee in dat proces.”

Sinds 2012 is Michiel één van de vaste gezichten van RTL Woonmagazine. Zijn expertise werd ook ingezet bij de programma’s TV Makelaar, Welcome Home en Koffietijd. Naast zijn invulling op interieur gebied voor de televisie, richtte hij in 2007 Michiel de Zeeuw Interior Concepts op en doet hij zowel grootschalige verbouwingen als elegante (re)stylingen voor particulieren en bedrijven.

Michiel studeerde in 2008 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag als interieurarchitect. Hij werkte voor verschillende bedrijven in de interieurbranche en leerde de fijne kneepjes van het vak bij Jan des Bouvrie.