Colofon





Wilt u de badkamer vernieuwen? Dan kunt u bij De Eerste Kamer complete badkamers bekijken. In onze showroom vindt u moderne badkamers, design badkamers en landelijke badkamers. Bovendien zijn de opstellingen in realistische ruimtes gepresenteerd. Ontdek uw woonstijl! Natuurlijk zijn alle badkamers origineel en smaakvol ingericht. Want de creativiteit van De Eerste Kamer brengt u tot verrassende inzichten voor uw nieuwe badkamer. Ook vindt u bij ons de nieuwste badkamertrends. Wij verzorgen alle voorbereidingen voor de totstandkoming van de nieuwe badkamer. Uw aannemer of installateur ontvangt tijdig de badkamerontwerpen. Daarnaast leveren we een heldere technische werktekening. Maar ook de materialen worden netjes thuis bezorgd. Zodat de monteur uw droombadkamer helemaal volgens het ontwerp kan maken.