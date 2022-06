BNLA is een energiek en gedreven architectenbureau bestaande uit een vast team van ervaren en enthousiaste architecten. Het bureau is gevestigd in Amsterdam en is actief op het gebied van exclusief wonen waarbij karakter en eigenheid voorop staan. Het bureau richt zich op luxe nieuwbouw en verbouw

en bovenal op haar opdrachtgever. Door de eindgebruiker centraal te stellen en actief te betrekken in het ontwerpproces worden seriematige oplossingen vermeden en komen persoonlijke, verrassende en unieke droomhuizen tot stand. Het resultaat is altijd een ontwerp met een zichtbare eigenheid én het herkenbare handschrift van BNLA architecten.