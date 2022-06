Samen nieuwe plannen bedenken!

Voor advies van een ervaren architect over nieuwbouw, interieur, verbouwing of project-management bent u bij ons op het juiste adres. Zeker als u prijs stelt op een helder ontwerp, dat aansluit bij uw wensen en budget. Licht en ruimte staan in al onze ontwerpen centraal, of het nu gaat om een appartement, een woonhuis of een landhuis, een kantoor, een bedrijfshal of utiliteitsbouw in de breedste zin van het woord. Ook woongebouwen voor ouderen, zoals een zorghotel, verpleeghuis of verzorgingshuis, behoren tot onze specialismen.

Een goed persoonlijk contact met onze opdrachtgevers is voor ons een belangrijke voorwaarde om hen gericht te kunnen adviseren, een goed ontwerp te maken en dit uiteindelijk met succes te realiseren. Kenmerkend voor onze werkwijze is onze persoonlijke benadering, waarbij wij onze technische kennis, creativiteit en originaliteit in dienst stellen van de vraag van de opdrachtgever. Professionaliteit, flexibiliteit en kwaliteit zijn daarbij vanzelfsprekende uitgangspunten.

Wij hebben een grote kennis in een diversiteit van ontwerpprocessen, niet alleen voor exterieur maar ook voor uw interieur inclusief meubilair en -specificaties, kleuren en materialen en uitstekende grafische presentatie vaardigheden. Dit maakt het ontwerpen voor u een efficient proces. Of uw stijl traditioneel is of u houdt van moderne vormgeving, wij creëren met u een passend ontwerp voor niet alleen uw behoefte van vandaag en maar ook voor morgen.

Bij iedere ontwerp-opdracht staat de relatie tussen context en specifieke identiteit centraal. Het begint met het formuleren van de fysieke en sociale context van een opgave. Vragen als: “Wat is de locatie? Wie is de gebruiker? Wat is de functie?” worden onder meer grondig onderzocht, om niet alleen de juiste identiteit te bepalen, maar ook te creëren. In de ontwerpen worden de gedefinieerde uitgangspunten consequent doorgevoerd, waarbij veel aandacht is voor functionaliteit, ritmiek, ruimtelijkheid, budget en (niet in de laatste plaats) esthetiek.

Wij nodigen u dan ook graag uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijke kennismaking. Wellicht goed te weten: een 1e gesprek is altijd kosteloos.

Het realiseren van dromen doe je tenslotte samen…