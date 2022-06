Wie bij Morelisse binnenstapt, komt uiteraard voor de televisie- en audioapparatuur. Maar in het verleden was er ook witgoed en verlichting te vinden. “Mijn opa, Albert Gerrit Morelisse, is in 1932 aan de Arnhemseweg gestart met een lampenwinkel en installatiebedrijf,” vertelt Ramon Morelisse, de derde generatie binnen Morelisse. Tien jaar geleden kreeg Ramon behoefte aan zijn eigen ‘toko’. “Mijn vader, Rob, kon daardoor eerder met pensioen en mijn neef Frank kon zijn droom, werken als vlieginstructeur, verwezenlijken.”

Ramon legde zich toe op twee merken: Loewe en Bang & Olufsen (later kwamen daar nog Sonos en Devialet bij). “We hebben veel ervaring met beide merken door ons jarenlange dealerschap; ze voldoen wat mij betreft aan de hoogste kwaliteit in beeld en vooral ook geluid. Vrijwel alle televisies van Loewe en Bang & Olufsen beschikken over een geïntegreerde soundbar met naar voren gerichte luidsprekers, dit in tegenstelling tot de schermen van overige producenten.”

BANG & OLUFSEN

Een merk dat uitgegroeid is tot een internationaal design-icoon en een wereldwijd symbool voor audiovisuele superioriteit. “In het najaar komt B&O met een nieuw luidsprekersysteem BeoSound Shape, letterlijk een wall of sound.”

LOEWE.

Bij Morelisse vindt u het totale Loewe-assortiment in de Loewe Gallery. “Na een paar moeilijke jaren is Loewe weer helemaal terug. Eind 2016 kwam Loewe uit met hun eerste Oled televisie, de Bild 7 Oled. Deze maand komen ze met de Bild 5 Oled, ik kan niet wachten dit toestel te presenteren 23 en 24 juni aanstaande.”

SONOS

Voor veel mensen is Sonos inmiddels een begrip geworden als het gaat om streaming audio. “Wij hebben een speciale Sonos wand in de showroom, hier zijn alle Sonos producten te bekijken én te beluisteren.”

DEVIALET

De Devialet Phantom vervangt in één klap hifi-systeem, docking station, speakers, home cinema, multi-room en draadloze weergave en is hiermee uniek: de Phantom genereert geluid met revolutionaire technieken.

EIGEN TECHNISCHE DIENST

Morelisse heeft een eigen technische dienst. Daardoor kunnen installaties en reparaties snel en vakkundig uit- gevoerd worden.

WIFI

Daarnaast is een goed werkend thuisnetwerk tegenwoordig essentieel voor de werking van uw televisie- en geluidsinstallatie. Onze technische dienst heeft de kennis en het gereedschap in huis om een efficiënt, veilig en stabiel werkend netwerk aan te leggen, zowel bedraad als wifi (draadloos).

De kracht van het team van Morelisse volgens Ramon? “We vinden het belangrijk een band met klanten op te bouwen en niet te gaan voor de snelle deal. We komen ook bij mensen thuis om te adviseren en kunnen zo maatwerk leveren. We stellen hoge eisen aan onszelf. Dat is ook nodig in deze tijd: televisie is geen apparaat meer met vier toetsen voor aan-uit en harder-zachter. Echt kijken wat onze klanten nodig hebben zodat ze achterover kunnen leunen en genieten.”

Ramon merkt dat klanten de inspanningen van zijn team waarderen. “Vaak staat er iemand op de stoep met een flesje wijn, een taartje, een mooie brief of iets dergelijks om de jongens te bedanken.”

VERHUIZING

“Medio februari 2018 zetten we trouwens een volgende stap voorwaarts, de showroom verhuist na 85 jaar naar een nieuwe locatie aan de Weverssingel in Amersfoort,” meldt Ramon. “Maar tot die tijd staat de koffie klaar op de Arnhemseweg hoor!”