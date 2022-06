Boon architecten werkt met grote toewijding aan opgaven vanuit een sensitieve en analytische grondhouding. Vanuit deze grondhouding ontstaat architectuur waarin poëzie samensmelt met het alledaags gebruik. Het is onze missie hedendaagse architectuur te maken die ruimtelijk en cultureel duurzaam is. Gebouwen die verworteld zijn in de context, ontworpen met vakmanschap en gericht op de toekomst.