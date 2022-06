FORM MAKERS is een dynamisch, daadkrachtig en multidisciplinair ontwerpstudio met een verfrissende blik op ruimtelijke vormgeving. Elke opdracht en ruimte benadert FORM MAKERS als een unieke situatie en speelt in op de specifieke wensen en doelen van de opdrachtgever. Ons uitgangspunt is de juiste identiteit en omgeving te creëren, waar men optimaal in kan functioneren.

Binnen een creatief ontwerpproces gaan wij systematisch te werk om tot de kern van de opdracht te komen. In overleg met de opdrachtgever stellen wij een programma van wensen en doelen op. Zo komen wij tot een praktisch, helder en uitvoerbaar ontwerp waarin functionaliteit en esthetiek samenkomen. Naast de tastbare elementen en zorgvuldige detaillering van een interieur zijn ook andere elementen van groot belang. Wij verplaatsen ons in de gebruiker van de ruimte en denken mee over routing, indeling, onderhoud en klimaat. Deze punten spelen een rol bij het kiezen van de juiste verlichting, kleuren en materialen. Indien nodig gaan wij bouwkundige ingrepen niet uit de weg en zien wij daar, net als in de kleinste details, een grote uitdaging. Ons scala aan opdrachtgevers komt uit de publieke sector, bedrijfsleven, detailhandel, horecagelegenheden en openbare ruimtes.