Recreatievloer is een jong bedrijf wat zich bezig houd met de verkoop en plaatsing van verhoogde systeemvloeren. Met behulp van onze productlijnen, DFS Premium en DFS Basic, richten wij ons op consument en bedrijf in de recreatieve sector. Hiervoor zijn wij een nauwe samenwerking aangegaan met de producent van onze producten, Dutch Floor Systems. Door deze samenwerking kunnen wij putten uit de meer dan 15 jaar ervaring die Dutch Floor Systems heeft in de stand en decorbouw, welke ook is doorvertaald in onze innovatieve producten. Hierdoor zijn wij in staat om voor vrijwel elke situatie een passende vloer te leveren.