Nobel flooring is een familiebedrijf gespecialiseerd in massieve en samengestelde eiken vloeren. We verwerken het eikenhout van boom tot plankenvloer in ons atelier in België, dit doen we al 6 generaties lang.

U kan zelf uw vloer samenstellen naar uw smaak en budget. Alle vloeren worden onderhoudsvriendelijk afgewerkt met een vuil en water afstotende eindlaag. Houtambacht streeft naar duurzaam bosbeheer, daarom verwerken we enkel PEFC en FSC gecertificeerd hout in onze vloeren. U heeft vloerverwarming? Geen probleem, onze samengestelde planken kunnen perfect gelegd worden in combinatie met vloerverwarming.