“Ik wil ervoor zorgen dat mensen zich gelukkig voelen in hun huis. Dat is wat mij drijft.” Paul Seuntjens is architect én interieurarchitect. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in het vak. Of het nu gaat om een nieuw interieur, een verbouwing of een geheel nieuw huis; als geen ander weet hij woonwensen ruimtelijk te vertalen en vorm te geven. “Denk vanuit wat je wilt en niet vanuit bestaande beperkingen, zo kom je tot het meest optimale ontwerp.”

Karakteristiek voor zijn ontwerpen zijn veel licht en ruimte, subtiele zichtlijnen, evenwichtig kleurgebruik, natuurlijke materialen en doordachte details.

Paul Seuntjens werkt graag voor particulieren. “Dat doe ik omdat ik met de bewoners om de tafel wil zitten. Ik wil dat zij betrokken zijn en dat we er als een team instaan. Ik stuur en geef richting. De opdrachtgever beslist. Hij is de eindgebruiker en moet zich goed voelen bij het ontwerp.”