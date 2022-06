Al sinds 1958 zijn wij gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van maatwerk interieurs voor de zakelijke- en de particuliere markt. Dit kan een aanvulling zijn op een bestaand interieur of een compleet nieuw interieur. Denk hierbij o.a. aan een keuken, kastenwand, werkkamer en audio-videowand. Modern, landelijk of klassiek; onze creativiteit kent geen grenzen!

Hoe kom je tot een interieur dat voldoet aan al je wensen? Wij hebben hiervoor een stappenplan gemaakt;

1. allereerst gaan we de wensen en/of ideeën inventariseren.

2. deze plannen gaan wij in een 3D ontwerp verwerken en daarna maken wij een passende offerte.

3. dan bespreken we het ontwerp en de offerte en zetten we de puntjes op de i.

4. zodra de opdracht aan ons is vertrekt gaat onze werkvoorbereider aan de slag. deze meet alles in, maakt technische tekeningen, bestelt de nodige materialen en begeleidt de productie.

5. ervaren vakmensen zorgen er voor dat uw project met een minimum aan overlast en volgens afspraak wordt geplaatst.

Op zoek naar een unieke oplossing voor uw wensen? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek onder het genot van een heerlijke kop koffie!