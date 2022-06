BLOK meubel maakt unieke interieurs, meubels en objecten. In eigen beheer en in opdracht. Varierend van bijzondere keukens, tot een eikenhouten veranda en van een klassiek fauteuil tot een robuuste stalen buitenkachel.

Werkwijze

Fase 1

In veel gevallen komen klanten naar ons toe met een ontwerp, varierend van een globaal idee tot een uitgewerkte tekening. Wij bespreken vervolgens de mogelijkheden van het ontwerp en geven waar nodig aanvullingen, we zetten onze jarenlange ervaring m.b.t. productontwikkeling in bij het levensvatbaar maken van een ontwerp. We beschikken over 2D en 3D tekenmodules om ontwerpen uit te werken en visualiseren.

Fase 2

Zodra keuzes gemaakt zijn over de bouwwijze, materialen en details geven wij een uitgebreide en overzichtelijke offerte, zodat de klant exact weet wat deze kan verwachten en niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Na goedkeuring van deze offerte gaan wij van start met de daadwerkelijke fabricatie van het product.

Fase 3

Tijdens het maakproces blijven wij in contact met onze klanten, zeker bij ingewikkelde producten en grote projecten is het noodzakelijk om tussentijds op elkaar af te stemmen, zodat het eindresultaat geheel aan de wensen voldoet. Omdat wij alles in eigen werkplaats kunnen maken, zijn wij flexibel en kunnen we tussentijds meestal nog aanpassingen doen zonder nadelige gevolgen op leverdatum en kosten.