Behangkunstenaars Jaap Snijder en Marcelo Gimenes van Snijder&CO zijn gespecialiseerd in handgeschilderd behang en ontwerpen kleurrijke behangdessins. Hun iconische behangsels zijn volledig met de hand vervaardigd zodat de ambachtelijke technieken in ere worden gehouden. Ze schilderen vooral bloemen, planten en vogels. Bloem voor bloem creëren ze, met veel geduld en passie, een prachtige tuin op papier. De inspiratie halen zij overwegend uit de Europese natuur. In tegenstelling tot Chinoiserie, is het handgeschilderde behang van Snijder&CO een contemporaine versie van deze historische voorganger. Vandaar dat zij hun stijl met een knipoog ook wel Dutchoiserie noemen. Zij werken uitsluitend met lokale pigmentverf en hoogwaardig vliesbehang waardoor er een volledig Nederlands kwaliteitsproduct ontstaat. In samenwerking met designers en fotografen wordt het behang ook toegepast voor verlichting, meubels, fotografie en kunst. Informatie: info@snijder-co.nl of bel met 06 - 414 91 226. Een aantal producten zijn ook te vinden in onze websho