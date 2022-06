Wonderwall Studios is een creatieve studio die houten panelen voor allerlei oppervlakten ontwerpt en maakt. We gebruiken uitsluitend teruggewonnen hout en huren lokale ambachtslieden in. Crafted locally, rocked globally dekt wat ons betreft de lading.

Onze filosofie

Bij Wonderwall Studios geloven we sterk in gemeenschapszin en gaan we met zorg om met mens en milieu. Het hout dat we gebruiken komt van verlaten huizen, in onbruik geraakte schuurtjes, oude vloeren en al gevelde bomen. Het maakt ons eigenlijk niet uit, mits er voor onze panelen geen bomen worden gekapt. Onze studio, ons werk draait om eerlijke en levendige materialen en duurzaamheid door hergebruik.

De lokale ambachtsmensen die met ons werken zijn professionele timmerlieden en houtbewerkers. WWS betaalt hen een eerlijk loon voor een eerlijk gewerkte dag. We zijn ervan overtuigd dat we met eerlijk handelen de wereld net even leuker en mooier kunnen maken.

Ons ontwerp- en maakproces

We doen alles zelf. Van houtsprokkelen tot ontwerpen, van marketing tot verkoop. Uiteraard doen we alles met zorg en enthousiasme maar met het is met name ons ontwerpproces waar we gek én trots op zijn. Tijdens onze reizen en zoektochten naar gebruikt hout, zijn we continu gespitst op nieuwe trends en ontwikkelingen. Geïnspireerd komen we thuis of gaan we naar de werkplaats om aan het ontwerp van de panelen te beginnen. We schetsen, krabbelen, sparren en bespreken onze ideeën met de houtbewerkers. Van hen horen we welke houtsoort het beste past bij welk ontwerp. Iedereen draagt bij, het resultaat is dus van het hele team.

Bij WWS hebben we de touwtjes strak in handen. Zo kunnen we de hoge kwaliteit garanderen die we zoeken in een product. Persoonlijk contact met de lokale vakmensen blijft voor ons even belangrijk als een goed contact met onze klanten. Hoogwaardige producten gemaakt door gemotiveerde vakmensen die plezier in hun werk hebben. Elke wandtegel is handgemaakt wat betekent dat op een bepaald moment elk stukje hout door een of meerdere van onze vakmensen is vastgepakt. Er zit veel zweet en liefde in ons product.

Hoe het begon

Wonderwall Studios is niet opgericht, het ontstond gewoon. Het idee om van gebruikt hout wandbekleding te maken bedachten we toen we voor iets anders in Azië waren. Tijdens onze reis zagen we nogal wat verlaten houten huisjes. Al snel ontstond het idee om dit verwaarloosde, maar prachtig verweerde hout een tweede leven te geven; een gaver leven. We haalden het hout uit de huizen en lieten lokale timmerlieden het zo bewerken dat we het makkelijk op een muur konden plaatsten. Houten wandpanelen dus, van oud hout en bewerkt door vakmensen.

Dat was een paar jaar geleden. Inmiddels zijn we geprofessionaliseerd en werken we samen met een geweldige groep lokale vakmensen om onze collecties van wandpanelen te creëren. Wat hetzelfde is gebleven is dat we nog altijd stad en land afstruinen voor hout dat we kunnen upcyclen. Upcyclen ja. Bij Wonderwall Studios geven we hout niet alleen een tweede, maar juist een beter leven.

Collectie

Onze collectie is zeer gevarieerd. Er zit dus voor iedereen wel wat tussen. Onze panelen zien er prachtig uit in huizen, maar we zien ons werk ook veel terug in de interieurs van bars, hotels, restaurants en winkels. We vinden het te gek dat zo veel mensen de veelzijdigheid van onze panelen hebben ontdekt en hun muren, toonbanken en zelfs plafonds ermee bedekken in zowel eigentijdse als meer rustieke interieurs.