Waarom TuinKeur?

Een keurmerk dat staat voor uw belangen! U heeft het besluit genomen: u wilt een hovenier inschakelen voor uw tuinwerkzaamheden. Met dit besluit komt u voor een belangrijke keuze te staan: welk hoveniersbedrijf kiest u? Op welke hovenier kunt u vertrouwen als het gaat om een passend advies met eindresultaat geheel naar eigen wens? TuinKeur geeft het antwoord! TuinKeur is een onafhankelijk keurmerk dat duidelijkheid schept in het grote aanbod van hoveniers. TuinKeur-gecertificeerde hoveniers zijn uitgebreid gecheckt en worden doorlopend gecoacht. Hierdoor bent u bij een TuinKeur-gecertificeerde hovenier ervan verzekerd dat er een betrouwbaar en professioneel bedrijf in uw tuin werkt die service en kwaliteit biedt. Met deze website hoop ik u duidelijk te maken waarom u juist een TuinKeur-hovenier uw tuinwerkzaamheden kunt toevertrouwen. Ze staan voor u klaar met de 5 zekerheden van TuinKeur.

