IJzersterk Interieurontwerp

Uw huis of werkplek zo persoonlijk en comfortabel mogelijk te ontwerpen, dat is mijn doelstelling. Een interieur moet passen bij de functie (koken, slapen, relaxen) maar bovenal fijn zijn om in te verblijven.

Eerste gesprek

In een vrijblijvend gesprek komen de wensen en eisen van de bewoner aan de orde. Ook wordt de ruimte met zijn (on)mogelijkheden bekeken. Misschien is er een vraag over kleurgebruik of is de verlichting niet afdoende. Een kort advies over een interieurvraag kan je al een eind op weg helpen.

Indelingsplan

Als er een nieuwe indeling gewenst is of je wil een grote verandering in je interieur, kan er een indelingsplan gemaakt worden. Eerst komt er een handmatig schetsontwerp waarin ook eventuele aanpassingen worden voorgesteld. Indien de opdrachtgever akkoord gaat volgt een tekening met de juiste indeling en maten.

Schetsen

Beelden zeggen meer dan woorden; een 3D tekening of perspectieftekening van de toekomstige situatie kan voor veel duidelijkheid zorgen. Je kan het advies zo uitgebreid maken als je zelf wil. Eigenlijk is alles mogelijk; van een kort advies over het interieur tot een uitgebreid plan voor een hele ruimte of woning.

Stijl

Mijn stijl; Ik houd van persoonlijkheid in een interieur; daarom kies ik vaak voor een combinatie van oude en nieuwe materialen. Dingen waar een geschiedenis aan vast zit of retro meubels en accessoires zorgen vaak voor sfeer, ook in een modern interieur. Maar het uitgangspunt is natuurlijk altijd de smaak en de stijl van degene die de ruimte gebruikt. Het moet een ruimte worden die bij jou past.

Functionaliteit, eenheid, persoonlijkheid en verrassing zijn kernwoorden bij IJZERSTERK interieurontwerp.