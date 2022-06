Wie is LISA?

Zoekt u een pragmatische interieurontwerper of een creatieve projectmanager voor uw herhuisvestingsproject? Dan bent u bij LISA aan het goede adres!

Wij maken voor uw bedrijf niet alleen een mooi en functioneel ontwerp, maar we creëren ook draagvlak binnen uw organisatie en zorgen ervoor dat het project wordt gerealiseerd zoals het bedoeld is; kwalitatief naar wens, volgens planning en binnen budget!

LISA’s aanpak betekent investeren in een goede voorbereiding. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een beter eindresultaat en minder kosten tijdens de uitvoering. Een (her)huisvestingsproject is complex, het is LISA’s missie om u in dit traject te helpen van begin tot het eind. Van het opstellen van een programma van eisen tot het aansturen van de aannemer.

Dus heeft u plannen om uw bedrijf, praktijk of zorginstelling te restylen of te verbouwen? En zoekt u een partij met visie die u hierbij kan helpen? Neem contact op met LISA!