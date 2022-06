Betafence (www.betafence.com) is wereld marktleider in afrasteringssystemen, toegangscontrole en detectiesystemen.

Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels. Door de jaren heen is het bedrijf geëvolueerd van een fabrikant in omheiningen naar een leverancier van Totaaloplossingen van Perimeter Beveiliging.

Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.

Betafence telt >1500 medewerkers. De onderneming heeft 8 productievestigingen in 9 landen met haar hoofdzetel in België. Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld.