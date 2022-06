Studio Leon Thier / Architectuur / Interieur heeft een brede ervaring in het ontwerp en de realisatie van allerlei projecten: klein en groot, van interieur tot complexe gebouwen en stedelijke opgaven



Onze ambitie is om ruimte te maken voor mensen, met hun dromen. Soms tegenstrijdige gegevens combineren wij tot verrassende concepten. Ons werkterrein is nieuwbouw, transformatie van bestaande gebouwen en hun omgeving en interieurontwerp.

Wij werken van het grote idee tot in detail, met een passie voor licht en ontmoetingsruimten, steeds om een vitale en duurzame leefomgeving te realiseren. De compacte Studio werkt samen met collega-architectenbureaus, waardoor de realisatie van de projecten voor onze opdrachtgevers gewaarborgd is.