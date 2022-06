Licht op de plek waar je het nodig hebt. Dat lijkt simpel, maar vaak zit het lichtpunt in je plafond niet op de plaats waar jij het wilt. Met de Lightswing schuif je je hanglamp naar je tafel, in plaats van andersom. Of je hangt je lamp boven je bureau, zodat je niet in je eigen schaduw zit. Omdat de Lightswing kan schuiven en draaien, is het ineens heel makkelijk om je interieur af en toe aan te passen. Bijvoorbeeld omdat je in de zomer je schuifpui vaak open hebt staan en je tafel dan in de weg staat. Of omdat je af en toe je tafel een kwartslag draait. Of omdat je gasten krijgt en je je tafel uitschuift. De Lightswing zorgt dat je lamp toch midden boven de tafel blijft.