CM Interieurarchitect is een jong interieurarchitecten-buro uit de Bollenstreek. Bij CM wordt gestreefd naar vernieuwende ontwerpen voor het verbouwen en inrichten van woningen, kantoren, horeca, winkels en scholen. Door te kijken naar de gebruiker, bewoner of bezoeker kan altijd een bijzondere ruimte worden gecreëerd waarin een balans is tussen esthetiek en gebruiksgemak.