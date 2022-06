Studio O×L is een architectenbureau uit Rotterdam dat zowel op nationaal als internationaal niveau actief is. We streven er naar om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen aan de dagelijkse leefomgeving. Ons hoofddoel bestaat uit het ontwikkelen van faciliteiten die het plezier en het comfort van het dagelijks leven verhogen.Studio O×L acteert op het randje van de maakbare samenleving. We geloven niet dat een gebouwontwerp direct een beter maatschappij maakt, maar wel dat de maatschappij zichzelf elke dag maakt door middel van werkverbanden, sociale netwerken en gemeenschapsvormen. Een goed ontworpen gebouwde omgeving draagt bij aan de sociale ontwikkeling en beleving van straten, buurten, wijken of stadsdelen. Wij streven ernaar dit proces te ondersteunen met advies en planuitwerkingen voor duurzaam onderdak en een weerbarstig gebouwde omgeving.