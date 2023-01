Colofon

Jaap Sterk is architect, geen stylist. Hij ziet het geheel. Zijn handtekening: een harmonisch geheel van rust en eenvoud. Minimalisme is zijn fort, maar de strakke lijn is nergens dominant. Immers: minimalisme floreert dankzij subtiele contrasten.

Creativiteit heeft altijd een bron. Voor Jaap Sterk is dat de Engelse landschapstuin, met z'n zichtlijnen en natuurlijke inbedding in de omgeving. Een ontwerp van Jaap Sterk staat nooit op zichzelf - zoals ook uw tuin niet op zichzelf staat. Naamgever Jaap Sterk is het creatieve brein achter Jaap Sterk Exteriors, een hoveniersbedrijf met visie. Al meer dan twintig jaar ontwerpen, realiseren en onderhouden Jaap Sterk en zijn mensen stijlvolle tuinen zonder tierelantijnen.