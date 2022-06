DOES Interieurs is ruim zestig jaar gevestigd in het hart van Laren. Een vertrouwde naam in ’t Gooi en ver daarbuiten. Zes decennia vooroplopen en vernieuwen op het gebied van wonen en zakelijke interieurs. Altijd met behoud van vakmanschap en kwaliteit. U vindt DOES in een karakteristieke werkplaats op het ZevenendZes.

DOES interieurs voor advies, ontwerp en uitvoering. Een vertrouwd en tegelijk een verrassend adres voor interieurarchitectuur en kunst.