Wij zijn INHUIS Plaza, de online woonwinkel van betaalmaatwerk. We kenmerken ons door perfect maatwerk te leveren en service en kwaliteit voorop te stellen. Ons assortiment bestaat uit maatwerk; houten jaloezieën, rolgordijnen, shutters, gordijnen en zonwering. Door onze overzichtelijke website hopen we u duidelijkheid te bieden over ons maatwerk. Door middel van een simpel bestelproces en concrete informatie stelt u snel en gemakkelijk uw product samen. We zijn meer dan een online winkel, we hechten namelijk veel waarde aan persoonlijk contact met onze klanten. U kunt met ons chatten, ons bellen of mailen en u kunt langskomen in onze showroom in Barendrecht. Wat wij belangrijk vinden leest u hieronder.