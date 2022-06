Pure ambacht, kunstig licht

Eric van Eck en Linda van Emmerik maken organisch geconstrueerde hanglampen, kroonluchters, vloerlampen en plafonnières. Stuk voor stuk gevormd met de hand. Het resultaat zijn exclusieve verlichtingsobjecten; groots, klein, compact of indrukwekkend.

Alles begint bij de voorkeur en het interieur van de klant. Na aanleiding van een bezoek aan huis nemen wij een paar modellen mee, zodat er gezien kan worden of deze lamp past en wat er eventueel aangepast kan worden. Tijdens dit eerste gesprek wordt alles bespreekbaar gemaakt zoals afmeting, hoogte, kleur en het type lichtwens. Eric vormt het materiaal met de hand op organische en ambachtelijke wijze. De ene keer maakt hij eerst een ontwerp op papier en de andere keer ga hij gewoon aan de slag en word er gewerkt vanuit het metaal. Het is net wat het beste voelt op dat moment. Indien gewenst is er tijdens het maakproces een kijkmoment. In alle lampen zie je balans en symmetrie terug, want met een lamp creëer je niet alleen licht, je zorgt ook voor sfeer. Het atelier en showroom is gevestigd in een oude boerderij en u bent altijd welkom om vrijblijvend binnen te lopen en sfeer te proeven. Kroonjuweel Stipdonk 15 5715 PC Lierop T: 0492 343724 www.kroon-juweel.nl openingstijden: maandag t/m vrijdag open maar vtv graag even een belletje zaterdag: 11.00 – 16.00