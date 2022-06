Tapijten en wandtapijten zijn herkenbaar aan motief, kleur, knoop en materiaalgebruik. Deze kenmerken zijn van groot belang voor de restaurateur om een optimale restauratie te bewerkstelligen. Met speciaal uit Perzië geimporteerde materialen (wol, katoen, gereedschap, kleurstof, reinigingsmiddelen) worden bij Babai tapijtreparaties en restauraties perfect uitgevoerd.

Al vanaf 1975 zijn wij bezig met restauratie en reiniging, inkoop en verkoop, van nieuwe en antieke handgeknoopte tapijten. Wij zijn afkomstig uit Iran, het voormalige Perzië, alwaar wij het ambachtelijk tapijtknopen hebben geleerd van onze ouders.



Door onze jarenlange ervaring in het knopen en restaureren van tapijten en dankzij onze grote kennis van patronen en weefseltypen, worden wij gerekend tot de allerbeste tapijtrestaurateurs van Nederland.

Onze jarenlange ervaring als professionele reparateurs is terug te vinden in huizen, landhuizen, kastelen en bedrijven, zowel in Nederland als internationaal.