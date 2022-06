Het begon allemaal in 2007, toen drie jonge Zweden samen een premium lijn van hot tubs oprichtten, geïnspireerd op een Scandinavische traditie.

Sindsdien heeft Skargards zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende producenten van houtgestookte hot tubs van Europa. Alle modellen en bijbehorende accessoires worden in vijftien landen verkocht en tot aan de deur geleverd vanuit een fabriek aan de kust van Vanern, het grootste meer van Zweden. Skargards heeft zich van het begin af aan volledig op kwaliteit en innovatie gericht en heeft daarmee de lat in de branche aanzienlijk hoger gelegd. Ook in de toekomst wil Skargards op die voet verder.