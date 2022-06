Ons portfolio onderscheidt zich met projecten van de meest uiteenlopende aard en omvang. Voor een kleinere particuliere opdracht zetten we ons met evenveel passie in als voor een groot bedrijfspand of een complex stedenbouwplan.

We werken met zo'n 45 collega's vanuit twee vestigingen: in Oud-Beijerland en Goes. Van daaruit bedienen we opdrachtgevers in heel Nederland, maar ook daarbuiten.

We willen projecten realiseren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Met ons hoofd in de wolken en onze voeten in de klei gaan we op zoek naar de essentie. Enerzijds zijn we namelijk ontdekkingsreizigers, dromers, altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om te verrassen en te vernieuwen. Aanpakkers ook, die grenzen opzoeken en zich niet laten weerhouden door belemmeringen en schijnbare onmogelijkheden. Anderzijds zijn we nuchter. Een project moet efficiënt zijn, haalbaar binnen budget en planning en voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Binnen dat uitdagende speelveld – tussen wolken en klei – gaan we op zoek naar de essentie. Dat doen we door nieuwsgierig te zijn, verder te kijken en vragen te stellen. Door gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. Maar vooral door mensen mee te nemen op onze zoektocht, op weg naar het antwoord op die ene vraag: hoe herkennen zij zich in ons ontwerp? Zo creëren we oplossingen die voldoen aan de wensen van de gebruikers, maar ook duurzaam passen in de context. Dát is voor ons ruimtelijke kwaliteit.