Een tuin met klasse. Persoonlijk en op maat gemaakt. We zijn trots op de kenmerkende signatuur van ons familiebedrijf. Stam Hoveniers ontwerpt sinds 1984 tuinen met passie en vakmanschap, gebruikmakend van duurzame materialen. Tuinen met klasse waarin onze visie wordt doorvertaald in uw tuinwens.

Heerlijk loungen op uw zonneterras, barbecueën met vrienden of relaxen in uw poolhouse na een frisse duik in uw zwembad. Een tuin laat zien wie u bent en is 'in onze visie' pas echt goed wanneer deze in harmonie is met uw huis. Wij zorgen dat de tuin een weerspiegeling is van uw smaak.