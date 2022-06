Een geslaagd interieur is niet alleen functioneel en mooi, maar ook aangenaam om in te wonen of in te werken.De basis van een goed ontwerp ligt in een inspirerende samenwerking tussen jou en mij.Ik ben Ingrid Damen, interieurontwerper en eigenaar van Design iD. Ik help graag om je huis, winkel of kantoor om te vormen tot een fijne plek om te verblijven. Mijn slogan is: your way home!