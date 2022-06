TotalSeat levert één van de meest effectieve oplossing tegen nek, schouder en rugklachten.Massage is een zeer essentieel onderdeel om klachten te verminderen, waarbij vooral de frequentie van de massage een cruciaal is. Met een TotalSeat massagestoelen bent u in staat om elke dag 15 minuten de nek, schouders en rug te laten masseren. De massage zorgt voor verlaging van de spierspanning, verbetering van de doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. Het effect hiervan is een meer ontspannen rug, een gezonder spierstelsel en meer flexibiliteit in het bovenlichaam.

We nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren in onze showroom in Amersfoort. We adviseren altijd een afspraak te maken om ze exclusief onze testruimte te kunnen gebruiken, zonder dat u gestoord wordt door andere bezoekers.

Bel ons voor een afspraak 033 30 200 10.