Welke interieurwensen u ook heeft, interieurarchitect Martin van Essen ontwerpt uw passende leefomgeving.

Hij luistert naar uw verhaal en vertaalt uw voorkeuren en verlangens in een vlekkenplan, een inventieve indeling om uw beschikbare ruimte optimaal te benutten. Vervolgens maakt hij een uniek schetsontwerp mét persoonlijk kleuradvies. ‘Uniek’ heeft bij Martin van Essen de letterlijke betekenis van het woord: enig in zijn soort. Want Martin van Essen maakt een ontwerp exclusief voor u, er is nooit een tweede van. Het resultaat is een interieur met een verhaal. Uw verhaal.